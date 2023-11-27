القبض على امرأة "محتالة" ومسلحين في بغداد

شفق نيوز/ ألقت قوة أمنية، يوم الاثنين، القبض على امرأة تدير شركة لبيع السيارات في العاصمة بغداد بتهمة "النصب والاحتيال".

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية داهمت شركة لبيع السيارات في منطقة الوزيرية ببغداد، ونفذت أمر قبض بحق امرأة تدعي انها صاحبة الشركة".

وبين المصدر، أن "بلاغات وشكاوى بالنصب والاحتيال وردت بحق هذه المرأة من قبل المواطنين ضمن منطقة الوزيرية".

وفي بغداد أيضا، ألقت شرطة الكرخ القبض على أبرز المطلوبين بتهمة الدكة العشائرية مقابل مبالغ مالية، واثنين من افراد حمايته ضمن منطقة حي العامل.

وبين المصدر، أن المتهم يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل السلاح ورمانة يدوية ويقوم بكتابة عبارة "مطلوب دم او مطلوب عشائرياً" على الدور السكنية لقاء مبالغ مالية عن كل عملية، مشيرا الى أن مسلحين اثنين برفقته كحماية.