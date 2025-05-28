بتهمة "اغتصاب وتعذيب ابنته" .. القبض على متعاطٍ للمخدرات في الرمادي

شفق نيوز/ ألقت قوات الأمن في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، القبض على رجل، بعد ورود معلومات حول تورطه في اغتصاب ابنته القاصر، وذلك إثر تعاطيه المواد المخدرة.

وذكرت مصادر امنية لوكالة شفق نيوز، أن التحقيقات الأولية أظهرت وقوع حالات تعنيف وتعذيب داخل المنزل، مما استدعى تدخل الجهات الأمنية المعنية.

وجرى نقل الضحية إلى مركز طبي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم توقيف المتهم للتحقيق معه قانونياً، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بحقه، وفقا لمراسلنا.