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بتعاون الأهالي.. شرطة نينوى توجه ضربة لداعش

Category: أمـن

Date: 2020-10-27T17:41:54+0000
بتعاون الأهالي.. شرطة نينوى توجه ضربة لداعش

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة نينوى يوم الثلاثاء بإلقاء القبض على ثمانية من عناصر تنظيم داعش من خلال تعاون المواطنين في عدة أحياء من مدينة الموصل.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تمكن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة شؤون الشرطة لوزارة الداخلية، وبناء على معلومات دقيقة ومن خلال تعاون المواطنين من القاء القبض على ثمانية عناصر من عصابات داعش الارهابية".

وأضافت أن "اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى (الحسبة)، وآخر كان يعمل فيما يسمى (الامنية)، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقة الفرقان) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأشارت إلى "انهم كانوا يحملون مستمسكات ثبوتية مزورة، وقد تم القبض عليهم في مناطق واحياء ( موصل الجديدة ورجم حديد والتاميم والزهراء) في الجانب الايمن والايسر لمدينة الموصل".


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