بتعاون الأهالي .. الإطاحة بخمسة "دواعش" في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة نينوى، يوم الاحد، القبض على خمسة عناصر من تنظيم داعش.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري وتعاون المواطنين، تمكن من القاء القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية بينهم اثنان كانا يعملان فيما يسمى بـ( الحسبة ) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند وفرقة الفرقان والمعسكرات العامة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وتابعت أنه " تم القبض عليهم في مناطق واحياء ( التحرير والاربجية والزهراء ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".