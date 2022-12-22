بتر قدم منتسب أمن عراقي بإنفجار على الحدود مع الكويت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن انفجاراً على الحدود العراقية الكويتية تسبب ببتر قدم رجل أمن من حرس الحدود العراقي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن منتسباً في قيادة حرس الحدود العراقي اصيب نتيجة انفجار مخلف حربي قرب منفذ جريشان عند الحدود العراقية الكويتية، مبينا أن الإصابة تسببت ببتر قدمه.

وأضاف أن قوة أمنية نقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث.

و"جريشان" منفذ بري حدودي بين جمهورية العراق شمالاً ودولة الكويت جنوباً، موقعه غرب ناحية صفوان في قضاء الزبير جنوب العراق، المتاخمة لشمال غرب محافظة الجهراء في دولة الكويت.

ولا تُشرف السلطات العراقية على هذا المنفذ، وفي 11 آب 2020، ذكرت سكاي نيوز أن مصادر أمنية عراقية قالت إن القوات الأمريكية متعاقدة مع شركات أجنبية لتوفير الأمن في المنطقة التي فيها منفذ جريشان.

وقال قائد شرطة البصرة السابق الفريق رشيد فليح، حينها "ليس لدينا منفذ غير رسمي وخارج سيطرة الدولة في البصرة باستثناء منفذ (جريشان) التابع لقوات التحالف الدولي ويغلق حين دخول البضائع الخاصة للقوات بالاتفاق مع الحكومة العراقية لأغراض امنية".