بتر أطراف شخص بانفجار رمانة في مدينة الصدر وتسرب غاز يحرق منزلاً في كلار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، وشهود عيان، مساء الاثنين، بإصابة شخص عبث برمانة يدوية في بغداد، واندلاع حريق نتيجة تسرب غازي ضمن إقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شخصاً عبث برمانة يدوية ضمن شارع الفلاح في مدينة الصدر ببغداد، ما تسببت ببتر إحدى يديه وقدمه".

من جانبه، أخبر شاهد عيان الوكالة، أن "تسرباً للغاز أدى إلى احتراق منزل في منطقة كلار، بالقرب من مدرسة ئامانج الأساسية في ضمن إدارة گرميان في إقليم كوردستان".

وأضاف أن "الحرق تسبب بأضرار جسيمة في المنزل وأدى إلى إصابات طفيفة بصاحب المنزل الحاج علي".

واشار الشاهد إلى أن "فرق الدفاع المدني والشرطة وصلت لمكان الحادث و سيطرة على الحريق وبدأت إجراءات التحقيق في أسباب الحريق".