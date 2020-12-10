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بتدخل من المالكي .. الإفراج عن خبير إقتصادي تم إعتقاله بأمر من الكاظمي

Category: أمـن

Date: 2020-12-10T06:37:49+0000
بتدخل من المالكي .. الإفراج عن خبير إقتصادي تم إعتقاله بأمر من الكاظمي

شفق نيوز/ افرجت السلطات الامنية العراقية، عن الخبير الاقتصادي الاكاديمي ناصر الكناني بعد ان اعتقلته قوة كبيرة في العاصمة بغداد على خلفية لقاء متلفز تحدث به عن مصاريف رئاسة الوزراء وانها "مبالغ" فيها.

واعتقلت قوة أمنية مؤلفة من قرابة 15 عجلة الكناني من منزله أول امس الثلاثاء في بغداد بأمر من رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي.

وقال مصدر مقرب من الكناني لوكالة شفق نيوز، ان القوة اعتقلت الاخير قبل يومين في منزله بمنطقة شارع فلسطين ببغداد على خلفية اللقاء المتلفز الذي احدث صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف المصدر ان القوة اودعت الكناني في الحبس في احد مراكز الشرطة بتهمة التشهير بدعوى قدمها الكاظمي، مشيرا الى ان الامر وصل الى الامين العام لحزب الدعوة، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ليتدخل شخصيا ويتم الافراج عن الخبير الاقتصادي أمس الاربعاء.

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