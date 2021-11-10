بتدخل الطيران الحربي.. انتهاء اشتباكات آمرلي بـ8 ضحايا ومصابين

شفق نيوز/ أكد مصدر أمني، يوم الاربعاء، انتهاء الاشتباكات بين الحشد الشعبي والأهالي ضد عناصر داعش، في أطراف قضاء آمرلي شرقي صلاح الدين، بتدخل الطيران الحربي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز, إن أربع ضحايا سقطوا من الحشد والأهالي وأصيب أربعة آخرون خلال اشتباكات بين الحشد الشعبي لواء52 والأهالي من جهة وبين عناصر داعش في أطراف بحيرة العظيم غربي قضاء امرلي، خلال حملة بحث عن صياد خطفه داعش أمس وقتل رفيقه بهجوم غادر.

واشار المصدر الى تدخل الطيران الحربي وقصفه لأماكن داعش في أطراف في بحيرة العظيم، أسفر عن انتهاء الاشتباكات فيما ما زال مصير الصياد المخطوف مجهولا.

وأفاد مصدر أمني في صلاح الدين في وقت سابق تايوم، بأن الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الحشد الشعبي وتنظيم داعش في قضاء آمرلي شرقي المحافظة أودت بحياة عنصرين من الحشد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم المسلح الذي نفذه تنظيم داعش الارهابي على بحيرة آمرلي، أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين من فوج أسد آمرلي من الحشد، هما (الشهيدان احمد فهد، واحمد خليل)".

وأوضح المصدر، أن "صعوبة تضاريس المنطقة ستدفع القوات المقاتلة إلى الاستعانة بالمروحيات".

وكانت الشرطة العراقية وشهود عيان قد افادت يوم أمس الثلاثاء بشن تنظيم داعش هجوماً على أشخاص يمتهنون صيد السمك قرب بحيرة شرقي محافظة صلاح الدين.

وقضاء آمرلي التابع لمحافظة صلاح الدين يتعرض صيادوه بين الحين والآخر الى هجمات من قبل تنظيم داعش الذي يتخذ من الوديان القريبة من بحيرة العظيم ملاذاً له.