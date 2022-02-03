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بايدن يعلن مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي

Category: أمـن

Date: 2022-02-03T12:58:59+0000
بايدن يعلن مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم القرشي في غارة أمريكية شمال غربي سوريا.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، "بتوجيهات صادرة عني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانا أكثر أمانا".

وأضاف، "بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، تم إقصاء أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم داعش، من ساحة المعركة"، مؤكدا عدم سقوط أي ضحايا أمريكيين في العملية.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق الخميس، بأن "موقع الغارة المبلغ عنه هو مبنى يقع على بعد حوالي 15 ميلا من قرية باريشا في سوريا حيث قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 في غارة نفذتها الولايات المتحدة".

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، نقلا عن مصادر محلية، بأن 13 شخصا منهم ستة أطفال وثلاث نساء، لقوا مصرعهم جراء تنفيذ مروحيات أمريكية إنزالا لمجموعة من عناصر القوات الخاصة في منطقة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، على مقربة من الحدود التركية ومعبر دير بلوط الفاصل بين إدلب ومنطقة عفرين.

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