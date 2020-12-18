بانتظار قاضي التحقيق.. تشابه الأسماء يتسبب باحتجاز امرأة وزوجها في الانبار

شفق نيوز/ احتجزت القوات الأمنية في محافظة الأنبار، يوم الجمعة، امرأة وزوجها لتشابه اسميهما مع اسمي مطلوبين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الارهابي.

وأبلغ مصدر أمني في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار غربي العراق، وكالة شفق نيوز؛ أن قوات من الجيش العراقي قامت باعتقال سيدة وزوجها بتهمة التورط بالانضمام بين صفوف تنظيم داعش.

وأضاف المصدر أن بعد التدقيق بالمعلومات تبين أن الموضوع مجرد تشابه اسماء، وتم إيداع المرأة بدار أحد مخاتير مناطق حديثة، وفقا للإجراءات المتبعة بمثل هذه الحالات، بينما تم زج الزوج في السجن.

وعلى الرغم من أصدار الجهات المعنية بالجيش العراقي تأكيدات بأن المعتقلين هم مجرد تشابه بالأسماء لا اكثر، إلا أن القضاء رفض إطلاق سراح المرأة وزوجها، لحين مثولهم أمام قاضي التحقيق، وفقا للمصدر، الذي أشار إلى أن مشاكل تشابه الأسماء في محافظة الأنبار، خاصة مع وجود تكرار كبير بأسماء المجتمع الأنباري، مما ولد فوضى كبيرة تتطلب التنسيق بين القضاء وقوات الأمن لحلها، خاصة وأن المواطنين هم من يدفعون ضريبة هذه الفوضى.

وأكد المصدر أن الجهات الأمنية لا يمكن لها التصرف من جانبها بإطلاق سراح المتهمين إلا بإذن قضائي، وهذا الي لم يتوفر بحالة السيد