سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بانتشال جثة جديدة .. الموصل تسجل أكثر من 20 حالة غرق خلال شهر

Category: أمـن

Date: 2022-08-17T11:45:57+0000
بانتشال جثة جديدة .. الموصل تسجل أكثر من 20 حالة غرق خلال شهر

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بأن مراهقاً قضى غرقاً في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، خلال سباحته في مياه النهر، فيما تجاوزت عدد حالات الغرق اكثر من 20 حالة خلال شهر.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الأهالي وفرق الشرطة النهرية انتشلت جثة مراهق قضى غرقاً بعد سباحته في النهر في منطقة حاوي الكنيسة بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وتم نقل جثته الى الطب العدلي تمهيداً لتسليمه الى ذويه".

وأضاف المصدر أن "حالات الغرق في عموم نينوى تجاوزت 20 حالة خلال شهر كامل ورغم إصدار قرار من المحافظة بمنع السباحة في مياه النهر إلا ان ذلك لم يوقف حالات الغرق وما يزال المراهقون ينزلون الى ضفاف النهر للسباحة خصوصاً أثناء ساعات الظهيرة وارتفاع درجات الحرارة".

related

انتحار قصّاب خمسيني شنقاً في الموصل

Date: 2022-07-02 16:42:11
انتحار قصّاب خمسيني شنقاً في الموصل

القاء القبض على دواعش بمناطق متفرقة من نينوى

Date: 2019-11-14 11:17:13
القاء القبض على دواعش بمناطق متفرقة من نينوى

مقتل جندي على يد رفيقه ومصرع شخص بحادثين في الموصل

Date: 2021-01-09 06:06:09
مقتل جندي على يد رفيقه ومصرع شخص بحادثين في الموصل

إصابات بحريق اندلع في ورشة نجارة بالموصل

Date: 2022-04-01 17:04:57
إصابات بحريق اندلع في ورشة نجارة بالموصل

الجيش العراقي يضبط اكثر من 100 عبوة ويفجرها موقعياً في الموصل

Date: 2021-10-30 13:30:30
الجيش العراقي يضبط اكثر من 100 عبوة ويفجرها موقعياً في الموصل

في الموصل.. مقتل مدني وسرقة أمواله وانتحار "مشكوك فيه" لامرأة

Date: 2021-06-19 08:09:22
في الموصل.. مقتل مدني وسرقة أمواله وانتحار "مشكوك فيه" لامرأة

نينوى.. انتشال جثة شاب غريق بالموصل والكشف عن جريمة قتل في تلعفر

Date: 2021-04-04 12:21:37
نينوى.. انتشال جثة شاب غريق بالموصل والكشف عن جريمة قتل في تلعفر

القوات العراقية تواصل عملية عسكرية بجزيرة وتطلق اخرى بصحراء

Date: 2020-10-23 15:12:54
القوات العراقية تواصل عملية عسكرية بجزيرة وتطلق اخرى بصحراء