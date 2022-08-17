بانتشال جثة جديدة .. الموصل تسجل أكثر من 20 حالة غرق خلال شهر

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بأن مراهقاً قضى غرقاً في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، خلال سباحته في مياه النهر، فيما تجاوزت عدد حالات الغرق اكثر من 20 حالة خلال شهر.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الأهالي وفرق الشرطة النهرية انتشلت جثة مراهق قضى غرقاً بعد سباحته في النهر في منطقة حاوي الكنيسة بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وتم نقل جثته الى الطب العدلي تمهيداً لتسليمه الى ذويه".

وأضاف المصدر أن "حالات الغرق في عموم نينوى تجاوزت 20 حالة خلال شهر كامل ورغم إصدار قرار من المحافظة بمنع السباحة في مياه النهر إلا ان ذلك لم يوقف حالات الغرق وما يزال المراهقون ينزلون الى ضفاف النهر للسباحة خصوصاً أثناء ساعات الظهيرة وارتفاع درجات الحرارة".