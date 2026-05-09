بالون مخدرات" في قبضة الحدود.. إحباط تهريب 200 ألف حبة غربي الأنبار

عنصران من قوات الحدود يقفان بجانب كمية من المخدرات بعد ضبطها في بالون غربي الانبار

شفق نيوز - الأنبار

أحبطت قوات الحدود، اليوم السبت، محاولة تهريب بالون هوائي محمّل بأكثر من 34 كغم من المواد المخدرة على الشريط الحدودي الدولي غربي محافظة الأنبار.

وذكر بيان صادر عن قوات الحدود، أنه جرى ضبط بالون هوائي استخدمه المهربون في محاولة إدخال أكثر من (34) كغم من الحبوب المخدرة، بلغ عددها أكثر من (198) ألف حبة مخدرة، قبل وصولها إلى داخل البلاد.

وأضاف البيان، أن القوات الأمنية تعاملت مع الحادث وفق السياقات القانونية المعتمدة، مشيرا إلى تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المواد المضبوطة.