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بالوثيقة.. الاستخبارات تسلم القيادي بحركة عصائب أهل الحق إلى أمن الحشد

Category: أمـن

Date: 2020-12-26T10:21:59+0000
بالوثيقة.. الاستخبارات تسلم القيادي بحركة عصائب أهل الحق إلى أمن الحشد

شفق نيوز/ كشفت وثيقة مسربة من وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، يوم السبت، عن تسليم القيادي في حركة عصائب أهل الحق، المعتقل لديها، إلى مديرية أمن الحشد الشعبي، في محاولة لتهدئة الأوضاع التي شهدت توتراً يوم أمس الجمعة عقب اعتقاله.

وكان أنصار حركة العصائب قد انتشروا بشكل مكثف يوم أمس الجمعة، عقب اعتقال قيادي بارز في العصائب بتهمة الإرهاب.

وبحسب الوثيقة التي وردت لوكالة شفق نيوز، فقد أشارت الاستخبارات إلى انسحاب أنصار العصائب إلى مقراتهم بعد الاتفاق معهم على تسليم القيادي المعتقل الى مديرية أمن الحشد الشعبي.

وكان مصدر أمني، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الجمعة، بانتشار مسلحي عصائب أهل الحق اليوم الجمعة في العاصمة بغداد على خلفية اعتقال واحد من كبار قادتها بتهمة الإرهاب.

وقال المصدر، إن مسلحي عصائب أهل الحق انتشروا في منطقتي العرصات وشارع فلسطين على خلفية اعتقال قوة أمنية لقيادي كبير في العصائب بتهمة الإرهاب.

وإثر ذلك، حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من زج العراق في "مغامرة عبثية"، موكداً ان حكومته مستعدة لما اسماها "المواجهة الحاسمة".

وقال الكاظمي في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".

واضاف "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".

وعلق القيادي في عصائب أهل الحق، جواد الطليباوي، في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، قائلاً إن "أي محاولةٍ ثانية للإساءةِ للحشد الشعبي، وفصائل المقاومة هي محاولةٌ أميركيةٌ قطعاً وستبوءُ  بالفشل كما فشلت المحاولة الأولى".

وأضاف "سَنُغلِّبُ صوتَ العقل والحكمة ما دام ذلك ممكناً وإلا فنحنُ لها".

من جانبه قال عضو المكتب السياسي للعصائب محمود الربيعي، في تغريدة، إنه "لا يوجد أي استعراض عسكري لرجال العصائب في بغداد وكل ما ينشر اما مقاطع فيديو قديمة أو لأشخاص لا نعرفهم".

وتابع "هناك من يريد إثارة فتنة وصحة إعلامية فارغة، نحن نحترم القانون وندعو لتطبيقه بكل حزم وشفافية".

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