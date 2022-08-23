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بالوثائق.. أوامر قبض ومنع سفر وحجز أموال قيادات صدرية

Category: أمـن

Date: 2022-08-23T13:36:51+0000
بالوثائق.. أوامر قبض ومنع سفر وحجز أموال قيادات صدرية

شفق نيوز/ أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الثلاثاء، أوامر قبض ومنع من السفر بحق ثلاثة قياديين في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

وكشفت وثائق اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن الأوامر صدرت بحق النائب السابق عن التيار الصدري غايب العميري، والقيادي صباح الساعدي، والقيادي محمد الساعدي.

وقررت السلطة القضائية في العراق، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.

وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

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