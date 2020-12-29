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"بالهاونات والقنص".. داعش يهاجم قرى في ديالى ويصيب جنوداً عراقيين

Category: أمـن

Date: 2020-12-29T16:07:44+0000
"بالهاونات والقنص".. داعش يهاجم قرى في ديالى ويصيب جنوداً عراقيين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة ديالى، يوم الثلاثاء، بمهاجمة عناصر تنظيم "داعش" قرى شمال شرقي المحافظة بالهاونات واسلحة القناص، مشيراً إلى إصابة عناصر أمن ومدنيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجمت بأسلحة القنص والهاونات  نقاطاً للجيش العراقي في قرى شيرك والقاية بين خانقين وجلولاء وقرى الاصلاح وام الحنطة  شمالي جلولاء، ( 70 كم شمال شرق بعقوبة).

وأضاف المصدر، أن "الهجمات التي استهدفت نقاطاً للجيش في شيرك والقاية تسببت بجرح عنصرين من تلك النقاط"، موضحاً أن "استهداف الكاميرا الحرارية والحراسات الليلية للحشد العشائري في قرية ام الحنطة  والاصلاح تسبب بجرح اثنين من الجيش والحشد العشائري".

واشار إلى أن "حصيلة الهجمات لازالت اولية"، لافتاً إلى أن "الاشتباكات وتبادل القصف واطلاق النار مازال مستمرا"

يذكر ان مناطق اطراف جلولاء وخانقين تشهد اضطراباً امنياً منذ 3 اعوام  بعد تسلل عناصر تنظيم "داعش" الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

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