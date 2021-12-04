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بالنجف والناصرية .. معركة بالأسلحة تنتهي بمقتل شخص والعثور على جثة مكبلة

Category: أمـن

Date: 2021-12-04T11:22:44+0000
بالنجف والناصرية .. معركة بالأسلحة تنتهي بمقتل شخص والعثور على جثة مكبلة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم السبت، بمقتل شخص نتيجة تدخله لفض شجار جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير بسيط بين عجلتين في ناحية القادسية جنوبي النجف، تطور بين سائقيها من الكلام إلى إشهار الأسلحة البيضاء فيما بينهم".

واضاف المصدر، ان "شابا في الثلاثين من عمره تدخل لفض النزاع بين سائقي العجلتين، فتعرض لطعنة قاتلة من قبل احد أطراف النزاع ، فتوفي مباشرة"، لافتا إلى أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث على الفور وقامت بنقل جثة الشاب الى الطب العدلي، فيما اعتقلت القاتل والطرف المتشاجر معه".

من جهته افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، بالعثور على جثة شاب مجهول مكبلة اليدين والقدمين ومرمية بأحد الانهر في قضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية.

وأردف المصدر أن الجثة تعرضت لاثار تعذيب وهي في الثلاثينات من عمرها، وقد فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة.

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