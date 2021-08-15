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بالنجف .. إحباط تفجير والعثور على جثة طفلة في مكب للنفايات

Category: أمـن

Date: 2021-08-15T13:28:57+0000
بالنجف .. إحباط تفجير والعثور على جثة طفلة في مكب للنفايات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، بتفكيك عبوة ناسفة والعثور على جثة طفل عمره 3 ايام متوفية داخل مكب للنفايات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "فريقا أمنيا من شعبة مكافحة المتفجرات تمكن من تفكيك عبوة ناسفة محلية الصنع كانت معدة لاستهداف منزل في شارع المعمل وسط المحافظة"، لافتا إلى أن " العبوة تم تفكيكها دون أي أصابات أو أضرار تذكر".

وبين المصدر، أن "هذه العبوة الثانية خلال الفترة الأخيرة التي تهدد أمن المحافظة بعد عبوة انفجرت قبل أيام على منزل تاجر خمور بالمدينة وتسبب بإصابة شخصين بجروح طفيفة".

وتابع المصدر، أن" قوة أمنية عثرت على جثة طفل عمره 3 ايام في احدى حاويات النفايات وسط مدينة النجف مركز المحافظة "، لافتا إلى أن" الطفلة عثر عليها متوفية، فيما تقدم والدها بشكوى ضد زوجته، حيث أنها قامت برميها في مكب النفايات بسبب خلافات عائلية بين الطرفين".

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