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بالناصرية .. رصاصة طائشة تنهي حياة طفلة وتحرير مختطف من اهالي البصرة

Category: أمـن

Date: 2021-07-01T08:34:55+0000
بالناصرية .. رصاصة طائشة تنهي حياة طفلة وتحرير مختطف من اهالي البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتحرير مختطف من اهالي البصرة، فيما قتلت طفلة بطلق ناري طائش جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " قوة أمنية خاصة حررت اليوم مختطفا من اهالي البصرة بأحد المناطق المهجورة جنوبي مدينة الناصرية، حيث عثرت على المختطف مقيد بالحبال بأحد الأماكن".

وبين المصدر، أن " القوة الأمنية نقلت المختطف إلى مكان آمن، لغرض التحقيق وكشف ملابسات عملية اختطافه "، مضيفا أن " القوات الأمنية باشرت بفك خيوط عملية الاختطاف وأنها تقع في خانة الخلافات الشخصية المالية"، بحسب المعلومات الأولية للحادث.

وتابع المصدر، أن" طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات قتلت برصاص طائش بناحية الفضيلة جنوبي محافظة ذي قار "، مبينا أن" قوة أمنية فتحت تحقيقا بالحادث لبيان المتسبب به.

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