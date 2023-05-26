بالقوة.. إيقاف نزاع عشائري "عنيف" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري "عنيف" شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " نزاعا عشائريا عنيف اندلع بين طرفين من عشيرة (بني زيد) بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وأُستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة".

وبين المصدر، ان " قوة امنية طوقت مكان النزاع وقامت بايقافه بالقوة، فيما داهمت منازل المتسببين به واعتقال 11 شخصاً ومصادرة كميات من الاسلحة المتوسطة والخفيفة ".

من جهتها قالت قيادة شرطة محافظة ذي قارفي بيان، أن قوة امنية مشتركة من شرطة قضاء الشطرة بالاشتراك مع فوج طوارئ ذي قار الرابع ومن خلال ضربت طوقا امنيا وملاحقة مثيري النزاع ومداهمة منازل المشتبه بهم.

وأوضح البيان أن القوة تمكنت من القبض على 11 متهما من طرفي النزاع العشائري الذي حدث اليوم الجمعة في قضاء الشطرة وكذلك ضبط سلاح نوع BKC عدد اثنين وبندقية كلاشنكوف عدد اثنين واعتدة متنوعة ومخازن مختلفة .

وخلال ذلك اكد قائد شرطة ذي قار للواء مكي شناع الخيكاني ان القوات الامنية داهمت منازل مثيري النزاع بهدف تقديمهم للمحاكم المختصة، واننا عازمون على فرض القانون ولن نتهاون مع مثيري النزاعات والخلافات بين العشائر حفاظا منا على السلم المناطقي .