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بالقوائم .. أسماء ضحايا وجرحى تفجير الكاظمية ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-06-04T11:22:29+0000
بالقوائم .. أسماء ضحايا وجرحى تفجير الكاظمية ببغداد

شفق نيوز/ أظهرت قوائم صادرة عن دائرة صحية، سقوط ثلاث ضحايا وإصابة 36 آخرين بجروح بالتفجير الذي وقع مساء أمس داخل مطعم في مدينة الكاظمية بواسطة عبوة ناسفة.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أسماء الضحايا والمصابين جراء الانفجار الذي وقع وسط حشود من الزائرين.

وتبنى تنظيم داعش، يوم الجمعة، انفجاراً استهدف مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد وأوقع ضحايا وجرحى.

وذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم، أن "مفرزة أمنية من مقاتلي الدولة الإسلامية نجحت في اختراق التحصينات الأمنية للحكومة العراقية وقامت بتفجير عبوة ناسفة على تجمع للشيعة أمام ضريح لهم في منطقة الكاظمية في بغداد".

وهذه هي أسماء الضحايا والمصابين كما هو وراد من مدينة الكاظمية الطبية:

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