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بالفيديو.. مسلح يُجهز على مدني أمام مرأى الناس في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-29T17:09:12+0000
بالفيديو.. مسلح يُجهز على مدني أمام مرأى الناس في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، باغتيال مدني على يد مسلح مجهول شرقي العاصمة، فيما تمكنت مكافحة الإجرام من فك غموض جريمة قتل حدثت في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحاً يقود دراجة نارية أطلق النار من مسدس على مواطن وأرداه قتيلاً على الفور في منطقة بغداد الجديدة.

وأشار إلى أن دوريات الشرطة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة ومنفذيها.

وعلى صعيد متصل، أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد عن كشف ملابسات جريمة قتل حدثت شرقي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، ان الشرطة عثرت في وقت سابق على جثة رجل احد الدور الواقعة ضمن مشروع هياكل العمارات السكنية شرقي بغداد، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث.

وبينت انه بعد التحري وجمع المعلومات وخلال مدة وجيزة تم الوصول الى الجناة والقبض عليهم وبعد التعمق بالتحقيق مع المتهمين ومواجهتهم بالادلة، اعترفوا صراحةً بقتل المجني عليه بدافع الاستمرار بسرقة المواد الموجودة في المشروع بعد التخلص منه، وكذلك التخلص من مقاطع الفيديو المصورة لعمليات السرقة التي قاموا بها في أوقات سابقة وكان المجني عليه يهددهم بها لمنعهم من السرقة.

واشارت الى تصديق اقوال المتهمين بالاعتراف قضائياً، وقرر قاضي التحقيق المختص توقيفهم وفق المادة 406 ق.ع لينالوا جزاءهم العادل.

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