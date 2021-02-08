بالفيديو.. سرايا السلام تستعرض في شوارع بغداد

شفق نيوز/ أظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، قيام عناصر سرايا السلام التابعة للتيار الصدري باستعراض مسلح في شوارع العاصمة بغداد.

واستعرض عناصر السرايا في منطقة الكرادة قلب العاصمة بغداد، بسيارات عسكرية تعتليها اسلحة خفيفة ومتوسطة.

ويأتي الاستعراض بعد كشف صالح محمد العراقي المقرب من الصدر عن ورود معلومات شبه مؤكدة بأن هناك "اتفاقاً بعثيا داعشيا وبعض المندسين معهم للهجوم على بعض المقدسات في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد".

وبعد ذلك عقد "ابو ياسر" المعاون "الجهادي" لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، اجتماعاً عاجلاً أعلن فيه "الجهوزية التامة" للدفاع عن المقدسات.

وكشف مصدر في "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عن إعلان "النفير العام"، اليوم الاثنين، بين صفوف مقاتليها إثر ورود معلومات بنية داعش شن هجمات "كبيرة" وإثارة الفوضى في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.