بالفيديو.. الإطاحة بتاجري مخدرات في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن العراقي، يوم الجمعة، إلقاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجهاز تمكن بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، من إلقاء القبض على متهمين اثنين في بغداد يتاجران بالمواد المخدرة.

وأشار إلى أن العملية جاءت بعد جهد استخباري دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة لتحركات المتهمين، أسفرت عن نصب كمين محكم أفضى إلى اعتقالهما، وضبط كميات من مادة الكريستال المخدرة بحوزتهما، فضلاً عن أسلحة نارية ومبالغ مالية.

وقد جرى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقانون.