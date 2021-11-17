بالفيديو.. القوات الأمريكية تنصب منظومة دفاع جوية جديدة في بغداد

شفق نيوز/ أجرت القوات الأمريكية يوم الأربعاء اختبارا لمنظومة دفاع جوي جديدة من نوع "سي رام" جرى نصبها في سفارة بلادها بالمنطقة الخضراء وقاعدة فيكتوري العسكرية داخل مطار بغداد.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأنه تم إطلاق صفارات الإنذار خلال اختبار المنظومة، مبينا أن الاختبار كان لمنظومة اضافية محدثة وجديدة جرى نصبها في السفارة والقاعدة العسكرية.

وأشار المصدر إلى أن "العدد الكلي بات يتراوح من ٥ الى ٨ منظومات موجودة في السفارة والقاعدة".

ووفق تنويه سابق للسفارة الأمريكية، فإنها إلى جانب مركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد (قاعدة فيكتوري) ستقوم بإجراء اختبار لمنظومة الدفاع الجوي C-RAM تتخللها انطلاق صافرات الانذار ورشقات إطلاقات نارية الساعة 1300 اليوم الأربعاء.