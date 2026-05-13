بالفيديو.. استطلاع موقع الاستهداف "الإسرائيلي الأميركي" بالنجف واعتقال مخالفين وتفكيك عصابة سرقة

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، استطلاع موقع الاستهداف "الإسرائيلي الأميركي" لأحد المواطنين في منطقة شنّانة ضمن بادية النجف، فيما أشارت من جانب آخر إلى تنفيذ ممارسة أمنية لمحاسبة المخالفين لشروط الإقامة أسفرت عن القبض على 14 مخالفاً في المحافظة، بالإضافة إلى تفكيك عصابة متخصصة بسرقة عجلات "أوبل" القديمة في كركوك.

وذكرت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الهيئة أجرت استطلاعاً ميدانياً في منطقة شنّانة ضمن بادية النجف حيث اطّلعت على موقع الاستهداف الإسرائيلي الأميركي الذي تعرّض له المواطن عواد هادي الزكروطي وعجلته"، مرفقة البيان بفيديو يظهر الاستطلاع وعجلته المحترقة.

وفي النجف أيضاً، أعلنت شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، القبض على 14 مخالفاً لشروط الإقامة خلال ممارسة أمنية في المنطقة الأمنية الثانية لمحاسبة المخالفين لشروط الإقامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الضوابط المعمول بها.

أما في كركوك، فقد أعلنت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تفكيك عصابة متخصصة بسرقة عجلات "أوبل" القديمة، والقبض على أفرادها بعد عمليات تحرٍ ومتابعة ميدانية استمرت عدة أيام.

وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بتنفيذ ثلاث عمليات سرقة لعجلات قديمة من نوع "أوبل"، مستغلين سهولة فتح أقفالها وتشغيلها، قبل التصرف بها بطرق غير قانونية.

وأكدت القيادة، تدوين أقوال المتهمين وتصديقها ابتدائياً وقضائياً، فضلاً عن إجراء كشف الدلالة لمواقع السرقات التي تطابقت مع اعترافاتهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون.