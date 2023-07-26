القوات العراقية تضبط 10 كغم من المخدرات بعد القائها من زورق قادم من إيران

شفق نيوز/ افادت قيادة قوات حرس الحدود، يوم الأربعاء، بضبط 10 كغم من المخدرات بعد القائها في المياه الإقليمية العراقية من زورق قادم من ايران.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن قوة من امرية حدود السواحل تمكنت من مسك 10 كغم من مادة الكريستال المخدرة في منطقة الفاو بالبصرة بعد القائها من قبل زورق قادم من الجانب الايراني وهروبه مسرعا بعد فتح النار عليه من قبل القوة الماسكة، مضيفا تم تسليم المادة المخدرة الى الجهات المختصة.