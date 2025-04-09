بالعفو العام.. إطلاق سراح اللواء غانم الحسيني المدان بتهريب النفط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع، يوم الأربعاء، بشمول مدير شرطة الطاقة السابق اللواء غانم الحسيني، بقانون العفو العام، والإفراج عنه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدير شرطة الطاقة السابق اللواء غانم الحسيني، تم شموله بالعفو العام، وتم الإفراج عنه، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب النفط".

وكانت وثيقة صدرت بتاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حصلت وكالة عليها شفق نيوز، في وقتها، قد كشفت عن توقيف تسعة ضباط كبار بينهم مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم محمد جعفر حسن على خلفية قضية تهريب المشتقات النفطية.

وضمت القائمة ايضاً الى جانب اللواء غانم، 4 ضباط برتبة عميد هم مدير شرطة نفط الشمال وشرطة نفط الوسط ومدير الإدارة بمديرية شرطة الطاقة ومدير سيطرات الشمال.

كما ضمت ضابطين برتبة عقيد هما مدير قسم العلاقات والاعلام ومكتب المدير العام لشرطة الطاقة وآمر فوج مصفى الدورة، اضافة الى ضابط برتبة مقدم (مدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط) وضابط برتبة رائد من (قسم العلاقات والاعلام مرافق المدير العام لشرطة الطاقة).

في السياق، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة.

وقال السوداني، حينها في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".

وأضاف، "لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".