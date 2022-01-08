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بالعشرات .. وجبة جديدة من أُسر داعش ستصل نينوى قادمة من سوريا

Category: أمـن

Date: 2022-01-08T09:31:00+0000
بالعشرات .. وجبة جديدة من أُسر داعش ستصل نينوى قادمة من سوريا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، أن العشرات من أُسر عناصر تنظيم داعش ستصل اليوم السبت إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى قادمة من مخيم "الهول" في سوريا.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه "سيصل اليوم إلى مخيم الجدعة الخامس 125 أُسرة لعناصر داعش قادمة من مخيم الهول"، وذلك ضمن وجبة جديدة تضم أُسر المتطرفين التي تعمل الحكومة العراقية لنقلهم الى العراق والبالغ عددهم قرابة 30 ألف فرد غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكانت الحكومة العراقية قد نقلت منذ العام الماضي في وجبات عشرات الأسر العراقية التي ينتمي أبناؤها إلى تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى وسط رفض واعتراض الحكومة المحلية وسكان المحافظة.

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