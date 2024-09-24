بالطيران المسيّر "الأرفد" .. المقاومة العراقية تعلن مهاجمة هدف في الجولان

شفق نيوز/ أفادت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الثلاثاء، بشن هجوم بالطيران المسيّر على هدف إسرائيلي داخل داخل هضبة الجولان.

وقالت المقاومة في بيان اليوم، إنها هاجمت بالطيران المسيّر "الأرفد" هدفاً في الجولان"، مؤكدة "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وأول أمس الأحد أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، أنها شنت قصفاً بالطيران المسيّر، وبالصواريخ استهدفت به مواقع داخل إسرائيل بينها قاعدة عسكرية في إسرائيل.

وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع شن إسرائيل غارات جوية على مناطق جنوبي وشرقي لبنان أسفرت عن مقتل واصابة المئات من اللبنانيين إثر التصعيد المستمر مع حزب الله اللبناني.