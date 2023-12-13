بالطائرات المسيّرة.. الفصائل العراقية تعلن استهداف قاعدتين امريكيتين في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية" في العراق، يوم الأربعاء، استهداف قاعدتين امريكيتين في سوريا بالطائرات المسيّرة.

وذكر بيان لـ"المقاومة" ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مقاتليها استهدفوا، قاعدتين للاحتلال الأمريكي بسوريا وهما قاعدة التنف و قاعدة الاحتلال في مخيم الركبان، بالطائرات المسيّرة. وقد أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وامس الثلاثاء، استهدفت "المقاومة الاسلامية في العراق"، القاعدتين الامريكتين في حقل كونيكو النفطي وحقل العمر النفطي بسوريا برشقتين صاروخيتين.