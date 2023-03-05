بالطائرات المسيرة.. مقتل 20 "داعشياً" وشلّ حركة التنظيم بين 3 وحدات ساخنة في ديالى

شفق نيوز/ أكد قياديان بالحشد الشعبي، يوم الأحد، شلّ حركة داعش جراء الاستطلاعات الاستخبارية بالطائرات المسيرة بين 3 وحدات إدارية بديالى، مشيرين الى مقتل 20 عنصراً من التنظيم.

وقال آمر الفوج الرابع لواء 62 في الحشد فتاح العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "استطلاعات الطائرات المسيرة اليومية شلت حركة داعش وجمدتها داخل المحور في المناطق الممتدة بين منطقة الصفرة شمالي ناحية العظيم وحدود ناحية قره تبه وأطراف الحدود المشتركة مع كركوك وصلاح الدين".

وأكد العزاوي، "عدم تسجيل اي تحركات او هجمات لمفارز داعش التي تعاني الاحتضار حاليا جراء الحصار الجوي والاستخباري بالطائرات المسيرة وهي استراتيجية جديدة انهت نشاط بقايا مفارز داعش رغم وجودها ومحاولتها للخروج وتنفيذ هجمات غادرة".

بدوره قال القيادي في الحشد الشعبي -القسم التعبوي واللوجستي محمد التميمي، إن "القيادات الأمنية وبالتنسيق مع الحشد اعتمدت استراتيجيات الطائرات المسيرة لتحييد بقايا داعش ومنعها من التحرك في المناطق الساخنة والوعرة الممتدة بين حوض حمرين في ديالى وصولا إلى حدود صلاح الدين".

وبين التميمي لوكالة شفق نيوز، أن "استطلاع الطائرات المسيرة اثمر عن تدمير 4 اوكار لداعش في مناطق العظيم وحمرين وأطراف ناحية قره تبه المتاخمة لبحيرة حمرين وقتل أكثر من 20 داعشياً".

في السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني الإطاحة بعنصر ارهابي كان يعمل بما يسمى "ديوان الزكاة"، لداعش في نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع نفذت عملية خاطفة امتازت بالسرعة والدقة مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة في الجانب الأيمن من محافظة نينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابية الصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (4/ ارهاب)، حيث كان يعمل ضمن ما يسمى ديوان الزكاة التابع لما يسمى بولاية نينوى".

واوضحت انه "تم تنفيذ العملية بالتنسيق مع القوة الماسكة - مديرية شرطة ام الربيعين".