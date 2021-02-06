بالصور.. متظاهرو ذي قار يقطعون جسر الحضارات للمطالبة بالكشف عن مصير سجاد العراقي

شفق نيوز/ أفاد ناشطون بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن المحتجين قطعوا جسرا وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر ناشطون لوكالة شفق نيوز، أن "المتظاهرين الغاضبين أقدموا على قطع جسر الحضارات قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية".

ولفت الناشطون إلى أن "هذا التصعيد يأتي للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط المغيب سجاد العراقي".

وبينوا، أن "أعمال التصعيد ربما تستمر، وقد تكون الايام المقبلة أكثر حدة، حتى يتم الكشف عن العراقي ومصيره".

وسقط يوم أمس 3 جرحى من المتظاهرين في تظاهرة اطلقوا عليها جمعة سجاد العراقي نتيجة صدامات مع القوات الأمنية.