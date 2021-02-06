سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالصور.. متظاهرو ذي قار يقطعون جسر الحضارات للمطالبة بالكشف عن مصير سجاد العراقي

Category: أمـن

Date: 2021-02-06T13:17:46+0000
بالصور.. متظاهرو ذي قار يقطعون جسر الحضارات للمطالبة بالكشف عن مصير سجاد العراقي

شفق نيوز/ أفاد ناشطون بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن المحتجين قطعوا جسرا وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر ناشطون لوكالة شفق نيوز، أن "المتظاهرين الغاضبين أقدموا على قطع جسر الحضارات قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية".

ولفت الناشطون إلى أن "هذا التصعيد يأتي للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط المغيب سجاد العراقي".

وبينوا، أن "أعمال التصعيد ربما تستمر، وقد تكون الايام المقبلة أكثر حدة، حتى يتم الكشف عن العراقي ومصيره".

وسقط يوم أمس 3 جرحى من المتظاهرين في تظاهرة اطلقوا عليها جمعة سجاد العراقي نتيجة صدامات مع القوات الأمنية.

related

إطلاق سراح "سجاد العراقي" وعائلته تنفي

Date: 2020-09-20 17:42:38
إطلاق سراح "سجاد العراقي" وعائلته تنفي

مفاوضات حكومية لإطلاق سراح "سجاد".. والخاطفون يحددون شرطاً وحيداً

Date: 2020-09-20 20:12:50
مفاوضات حكومية لإطلاق سراح "سجاد".. والخاطفون يحددون شرطاً وحيداً

الكاظمي يرسل قوة خاصة مسنودة بالطيران لتحرير الناشط سجاد

Date: 2020-09-21 11:18:54
الكاظمي يرسل قوة خاصة مسنودة بالطيران لتحرير الناشط سجاد

فيديو.. محتجون يستعيدون السيطرة على طريق حيوي جنوبي العراق

Date: 2020-01-25 11:08:06
فيديو.. محتجون يستعيدون السيطرة على طريق حيوي جنوبي العراق

محافظ ذي قار: "سجاد العراقي" عرض نفسه للاختطاف ومستعد للتفاوض من اجل إنقاذه

Date: 2020-09-21 21:11:56
محافظ ذي قار: "سجاد العراقي" عرض نفسه للاختطاف ومستعد للتفاوض من اجل إنقاذه

وثيقة.. أوامر باعتقال ضباط ومنتسبين شاركوا بأحداث الناصرية

Date: 2020-06-13 11:07:17
وثيقة.. أوامر باعتقال ضباط ومنتسبين شاركوا بأحداث الناصرية

بإسناد طيران الجيش.. قوات لواء وثلاثة أفواج خاصة تبحث عن "سجاد العراقي"

Date: 2020-09-22 10:24:05
بإسناد طيران الجيش.. قوات لواء وثلاثة أفواج خاصة تبحث عن "سجاد العراقي"

نشر اطواق مسلحة من الجيش والشرطة حول ساحة الحبوبي في الناصرية

Date: 2020-11-30 06:59:30
نشر اطواق مسلحة من الجيش والشرطة حول ساحة الحبوبي في الناصرية