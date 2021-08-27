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بالصور.. إخماد حريق في معمل يضم مواد كيمياوية ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-27T15:40:35+0000
بالصور.. إخماد حريق في معمل يضم مواد كيمياوية ببغداد

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني، يوم الجمعة، بتمكن فرقها من إخماد حريق اندلع في في معمل غربي العاصمة بغداد.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "سيطرت على حادث حريق اندلع داخل معمل للأصباغ بمساحة 500 متر مربع يحتوي على مواد كيمياوية تستخدم في صناعة الاصباغ في منطقة الشعلة الدوانم غربي العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "مديرية الدفاع المدني دفعت بعشرة فرق اطفاء بكامل طواقمها وطوقت النيران وابعدت خطر انتشارها وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المعمل المحترق".

وأشار إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل غرفة السيطرة الكهربائية في المعمل المحترق".

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