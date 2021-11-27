بالصور.. حريق يلتهم مخزناً كبيراً للأدوات المنزلية وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني العراقي، يوم السبت، بسيطرة فرقها على حريق التهم مخزنا للأدوات المنزلية وسط العاصمة بغداد.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزن بمساحة الف متر يحتوي على كميات كبيرة من الادوات والاجهزة المنزلية مقسم الى تسعة محلات تجارية مشيد من الواح الچينكو غير نظامي في منطقة الوزيرية مقابل الجامعة المستنصرية وسط بغداد الرصافة".

وأضاف، "استنفرت مديرية الدفاع المدني لتوجه عشرة فرق اطفاء بكامل طواقمهما ومعداتها من اجل حصر وتطويق النيران حتى تمكنت من ابعاد خطر انتشار الحريق الى المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخازن المحترق لتنهي الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

ووفق الدفاع المدني فإنه لم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق.