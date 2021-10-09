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بالصور. الفرقة التكتيكية تنتشر في شوارع بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-10-09T20:11:51+0000
بالصور. الفرقة التكتيكية تنتشر في شوارع بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، انتشار قوات الفرقة التكتيكية مساء يوم السبت، في العاصمة بغداد لتأمين عملية الاقتراع غدا الأحد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من أجل تأمين العملية الانتخابية، فقد شرعت القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالانتشار في العاصمة بغداد".

وأضافت أن "القوة باشرت بمهامها وفق خطة محكمة لتأمين الانتخابات".

وأشارت إلى أن "هذا الواجب يأتي بالتزامن مع الواجبات الأخرى التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في مناطق متفرقة من أجل ملاحقة العناصر الإرهابية ومكافحة الجريمة". 

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