بالصور.. العراق يتسلم عجلات وتجهيزات من التحالف الدولي

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، تسلمها عجلات وتجهيزات من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في منشور على فيسبوك، إن التحالف الدولي سلم قوات الامن العراقية والجيش العراقي تجهيزات ومعدات تشمل عجلات عسكرية واسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 5 مليون دولار.

وأشار إلى أن هذه المنحة تأتي من أجل مساعدة قوات الامن العراقية في حربها ضد داعش وبناء المؤسسات العسكرية بارقى التجهيزات.

ولم يشر الخفاجي إلى الموقع الذي جرى فيه تسليم العجلات والتجهيزات، لكن مصدرا في التحالف الدولي أبلغ وكالة شفق نيوز بأن التسليم تم في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الانبار غربي العراق.