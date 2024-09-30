بالصواريخ والمسيّرات.. "المقاومة العراقية" تعلن تنفيذ 4 هجمات على اسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الإثنين، تنفيذ 4 هجمات على اسرائيل بالصواريخ والمسيّرات.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، "هاجمنا في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين 30-9-2024 هدفاً حيوياً بواسطة صواريخ الأرقب، وهدفاً حيوياً في حيفا المحتلة بواسطة الطيران المسير، وهدفاً حيوياً في ميناء حيفا بواسطة الطيران المسير، وهدفاً حيوياً وسط اراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت امس الأحد، قصف هدف حيوي في ام الرشراش "ايلات" في الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".