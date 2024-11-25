بالسلاح الأبيض.. جريحان في معركة "طاحنة" بين طلبة جنوبي ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، باندلاع معركة طاحنة داخل مدرسة أهلية شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "معركة مسلحة بالسلاح الأبيض بين طلبة إحدى المدارس الأهلية الثانوية بقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار وأدت المعركة إلى إصابة طالبين اثنين احدهما بحالة خطرة".

وبين المصدر، أن "المعركة حصلت داخل المدرسة بعدما استدعى احد اطراف المشاجرة والده وعمه، حيث أن احد المصابين بحالة خطرة تم نقله للمشفى التركي بمدينة الناصرية، فيما تم اعتقال الجناة".