بالجرم المشهود.. ديالى تضبط 4 متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة

شفق نيوز/ ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ديالى، يوم الإثنين، عن القبض على ( 4 ) متهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود.

واوضح بيان لوكالة شؤون الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الواجب جاء بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة بالمحافظة اضافة الى التعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني".

واشار البيان الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد ( 28 / 32 ) مخدرات لينالوا جزائهم العادل".