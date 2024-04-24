بالجرم المشهود .. تفكيك عصابة للمتاجرة بالفتيات في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، أن مفارز وكالة الاستخبارات/ مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر، ألقت القبض على عصابة مكونة من (6) متهمين، وذلك بعد رصد معلومات تفيد بوجود عصابة للمتاجرة بالفتيات واستغلالهن لأغراض غير أخلاقية في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري ومتابعة ميدانية، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استحصال الموافقات القضائية الأصولية وإلقاء القبض على المتهمين كافة بالجرم المشهود.

ووفقا للبيان فإنه، ضبطت بحوزتهم (أفراد العصابة) فتيات يتم إستغلالهن لأغراض غير أخلاقية من أجل الكسب المادي، مشيرا الى تدوين أقوالهم بالاعتراف وأحيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.