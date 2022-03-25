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بالجرم المشهود.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كيلو ونصف من "الكرستال" في البصرة

Category: أمـن

Date: 2022-03-25T15:40:27+0000
بالجرم المشهود.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كيلو ونصف من "الكرستال" في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الجمعة، القبض على أحد تجار المخدرات وبحوزته كيلو ونصف من مادة الكرستال المخدرة في البصرة.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "من خلال المتابعة المستمرة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في مكافحة آفة المخدرات والقصاص من المتاجرين والمروجين لها، وبعد ورد معلومات استخباراتية دقيقة ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات بمحافظة البصرة من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات".

وأوضحت أن "التاجر هو من اصحاب السوابق في متاجرته بالمواد المخدرة حيث تم إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته كيلو ونص من مادة الكرستال المخدرة مع بندقية كلاشنكوف غير مرخصة ومواد اخرى تستخدم للتعاطي"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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