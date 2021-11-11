بالجرم المشهود.. القبض على إعلامي "يبتز" الدوائر الحكومية والأشخاص في الانبار

شفق نيوز/ أفاد مدير دائرة التقاعد في الأنبار، انس العلواني، اليوم الخميس، بأن الأمن الوطني ألقى القبض على أحد الإعلاميين أثناء محاولته ابتزاز الدائرة.

وقال العلواني لوكالة شفق نيوز، إن "منتسبي جهاز الأمن الوطني في الأنبار، تمكنوا من إلقاء القبض على المدعو (رامي داوود الفهداوي)، وهو اعلامي في قناة الانبار الفضائية، أثناء محاولته ابتزاز دائرة التقاعد، حيث نصبوا له كميناً و ضبطوه بالجرم المشهود".

وأضاف أن "الفهداوي كان يدير العديد من الصفحات والمواقع الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يمارس من خلالها الابتزاز، وايضاً يستغل صفته الإعلامية لابتزاز الموظفين ومديري الدوائر في محافظة الانبار".

وبين العلواني، أن "عملية الاعتقال تمت بناءً على تحريات دقيقة وشهود على عملية الابتزاز التي مارسها الفهداوي بحجة انه اعلامي له تأثير".