بالجرم المشهود.. القبض على شخص حاول حرق منزل بساكنيه في الفلوجة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الانبار، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على أحد الأشخاص اثناء محاولة إضرام النار في منزل أقاربه بقضاء الفلوجة شرقي الانبار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ وهو ضابط برتبة عقيد، بأن "بحسب معلومة استخبارية وردتنا قبل ثلاثة ايام، تؤكد نية احد الأشخاص بحرق منزل أقاربه وهم في داخله بسبب مشاكل عائلية، والواقع في حي الجولان غربي قضاء الفلوجة".

وتابع المصدر، "قمنا بمراقبة المنزل، وقد قدم الى اليه اكثر من مرة لكن لم يتمكن من الدخول، بسبب خوفه من وجود حركة داخل المنزل".

وأضاف أن "المتهم قد قدم مساء اليوم وكانت قوات الشرطة متواجدة قرب المكان، أثناء تسلله إلى سطح المنزل ومحاولته كسر القفل، تم إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود".

وبين المصدر، أن "تم القبض عليه وهو يحمل خزان مليء بالنفط سعة 20 لترا وقداحة لإشعال النار، وفور التحقيق معه اعترف بمحاولته ارتكاب جريمة حرق المنزل مع ساكنيه، وتم احالته الى مركز شرطة قضاء الجولان، وتم ارسال طلب بإحالته إلى مكافحة الإجرام".