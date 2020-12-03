بالجرم المشهود.. القبض على شخصين حاولا إضرام النار في قاعة للمناسبات وسط بغداد

شفق نيوز/ أحبطت مفارز تابعة لوكالة الاستخبارات، يوم الخميس، محاولة إضرام النار في قاعة للمناسبات وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية وبغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين اثناء محاولتهما حرق قاعة مناسبات ضمن منطقة الباب الشرقي في بغداد، بواسطة قناني المولوتوف.

واشار البيان إلى أن المفارز القت القبض على المتهمين متلبسين "بالجرم المشهود وبحوزتهما المبرزات الجرمية"، لافتا إلى أن سبب إقدامهم على ذلك الفعل بعد "حصول مشاجرة مع أحد العاملين بالقاعة وطردهم منها".

ولفت الى ان المفارز قامت بتسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.