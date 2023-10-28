بالجرم المشهود .. القبض على امرأة اختطفت طفلاً بعمر عامين في بغداد

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية، يوم السبت، بأن الشرطة الاتحادية القت القبض على متهمة بالخطف، وعلى ثمانية متهمين آخرين بقضايا قانونية مُختلفة في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن العمليات الأمنية التي حققتها قوات الشرطة الاتحادية في إطار جهودها الحثيثة لملاحقة العناصر الإجرامية ، أسفرت عن تمكن اللواء السابع من إلقاء القبض على متهمة قامت بخطف طفل بعمر عامين.

وأوضح البيان أنه تم القبض على عليها بالجرم المشهود وبوقت قياسي بعد الاستخبار من ذوي الطفل وإثر مراجعة رصد كاميرات المراقبة التي حددت تواجدها في ساحة محمد الجواد في مدينة الكاظمية.

وأشارت الوزارة إلى أن مفارز اللواء ذاته القت القبض على متهم مطلوب للقضاء بجريمة القتل في حي الخطيب بجانب الكرخ.

وتابع البيان أنه ضمن قاطع الفرقة الأولى بجانب الرصافة من بغداد تم إلقاء القبض على 7 متهمين بمواد قانونية تنوعتْ بين (شروع بالقتل ، تجاوز على اراضي زراعية ، حيازة اسلحة غير مرخصة ، نصب واحتيال) في مناطق(النهروان ، المدائن) .

ووفقا للبيان فإنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم .