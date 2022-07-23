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بالجرم المشهود.. اعتقال متاجرين بالآثار أحدهما منتسب أمني شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-07-23T10:41:03+0000
بالجرم المشهود.. اعتقال متاجرين بالآثار أحدهما منتسب أمني شمالي بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال متهمين اثنين متلبسين بجريمة تجارة الآثار وفق كمين محكم تم نصبه لهما في منطقة الأعظمية، شمالي بغداد، مبيناً أن أحدهما منتسب بالحشد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "معلومات استخبارية وردت عن وجود أشخاص يقومون بالمتاجرة بالآثار ومطلوبين وفق المادة ٤٤ ق ع / آثار ومتوجهين باتجاه منطقة الاعظمية".

وأضاف المصدر أنه "تم تشكيل فريق ونصب كمين محكم قرب جامع ابو حنيفة النعمان بالمنطقة المذكورة وتم إلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود وهم كل من (ح.ف)، و(ع.ح) وهو منتسب في الحشد الشعبي /فرقة العباس".

وتابع المصدر أنه "تم ضبط بحوزة المتهمين أختام أثرية عدد (٥) مختلفة الانواع والاحجام وتم ضبط عجلة نوع تويوتا كراون موديل ٢٠٠٦ بحوزتهما"، لافتا الى تسليم المتهمين مع العجلة والمواد بوصل استلام الى شعبة استخبارات الاعظمية".

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