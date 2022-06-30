سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالتنويم المغناطيسي.. القبض على محتال استغل المواطنين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-06-30T18:36:14+0000
بالتنويم المغناطيسي.. القبض على محتال استغل المواطنين في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على محتال يستغل قدرته على "التنويم المغناطيسي" لسلب إرادة ضحاياه والأخذ الأموال منهم.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارئ بغداد العاشر التابع الى قيادة شرطة بغداد، حول شخص يقوم بأخذ مبالغ مالية من المواطنين عن طريق التنويم المغناطيسي".

وبينت ان "المحتال قام بأخذ مبلغ اربعة الاف دولار امريكي من احد مواطن، ومبلغ ٧٥٠ الف دينار عراقي من مواطن اخر، عن طريق الاحتيال بالتنويم المغناطيسي".

واشارت الى انه "تم تشكيل فريق عمل متخصص برئاسة امر الفوج المذكور والتأكد من المعلومات وتدقيقها وبالفعل تم نصب كمين محكم والقاء القبض على المتهم واصطحابه الى مركز الشرطة مع المشتكين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

related

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

إجراءات أمنية مشددة بمحيط "الخضراء" ومطار بغداد تحسباً لهجمات محتملة

Date: 2020-12-30 21:04:30
إجراءات أمنية مشددة بمحيط "الخضراء" ومطار بغداد تحسباً لهجمات محتملة

اصابة مقاتلين من الصحوة بتفجير غرب العاصمة بغداد

Date: 2020-05-26 21:13:45
اصابة مقاتلين من الصحوة بتفجير غرب العاصمة بغداد

أربع ضحايا وإصابتان بحوادث متفرقة في بغداد وذي قار

Date: 2021-02-28 10:45:30
أربع ضحايا وإصابتان بحوادث متفرقة في بغداد وذي قار

مصرع شقيقة قائد أمني كبير ببغداد واغتيال مدني في ديالى

Date: 2021-12-02 12:17:01
مصرع شقيقة قائد أمني كبير ببغداد واغتيال مدني في ديالى

سقوط ضحيتين من الشرطة في هجوم شمال بغداد

Date: 2021-07-13 18:51:59
سقوط ضحيتين من الشرطة في هجوم شمال بغداد

سقوط صاروخ في نهر دجلة ببغداد.. مصدر: كان يستهدف السفارة الامريكية

Date: 2019-11-22 20:43:38
سقوط صاروخ في نهر دجلة ببغداد.. مصدر: كان يستهدف السفارة الامريكية

سرقة أكثر من 100 ألف دولار وذهب بسطو مسلح لمنزل ضابط ببغداد

Date: 2022-04-17 20:21:01
سرقة أكثر من 100 ألف دولار وذهب بسطو مسلح لمنزل ضابط ببغداد