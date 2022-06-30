بالتنويم المغناطيسي.. القبض على محتال استغل المواطنين في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على محتال يستغل قدرته على "التنويم المغناطيسي" لسلب إرادة ضحاياه والأخذ الأموال منهم.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارئ بغداد العاشر التابع الى قيادة شرطة بغداد، حول شخص يقوم بأخذ مبالغ مالية من المواطنين عن طريق التنويم المغناطيسي".

وبينت ان "المحتال قام بأخذ مبلغ اربعة الاف دولار امريكي من احد مواطن، ومبلغ ٧٥٠ الف دينار عراقي من مواطن اخر، عن طريق الاحتيال بالتنويم المغناطيسي".

واشارت الى انه "تم تشكيل فريق عمل متخصص برئاسة امر الفوج المذكور والتأكد من المعلومات وتدقيقها وبالفعل تم نصب كمين محكم والقاء القبض على المتهم واصطحابه الى مركز الشرطة مع المشتكين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".