بالتنسيق مع أمن كوردستان.. مكافحة الارهاب تطيح بـ"إرهابيين" في اربيل والسليمانية وكركوك

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب، يوم الاحد، الإطاحة بـ7 "إرهابيين" بينهم قيادي في أربيل وعناصر أخرى بالسليمانية وكركوك وذلك بالتعاون مع أجهزة أمن إقليم كوردستان.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تعزيزًا للعمل المشترك وتبادل المعلومات الاستخبارية مابين جهاز مُكافحة الإرهاب وأجهزة أمن أقليم كُردستان، تمكن عناصر الجهاز من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين ثلاثة منهم في مُحافظة أربيل والآخر في السُليمانية".

وأشار الجهاز إلى "القاء القبض على عُنصر قيادي في العصابات الإرهابية يُكنى " أبو حمزة " داخل مُحافظة كركوك"، لافتا الى "إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين أحدهم كان بحوزته أسلحة واعتدة عبوات ناسفة معدة للتفجير".