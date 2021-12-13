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بالتنسيق مع مكافحة المخدرات.. فرقة العباس القتالية تعتقل احد منتسبيها

Category: أمـن

Date: 2021-12-13T11:15:27+0000
بالتنسيق مع مكافحة المخدرات.. فرقة العباس القتالية تعتقل احد منتسبيها

شفق نيوز/ قامت فرقة العباس القتالية باعتقال أحد منتسبيها بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أنه تم اعتقال شخص من داخل احد المقار التابعة لفرقة العباس بكربلاء.

وأشار إلى أن الاعتقال تم من قبل امن الفرقة وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات، لافتا أن الشخص المعتقل يعمل منتسبا في الفرقة.

وأضاف المصدر؛ أن القوات الامنية تسلمت من فرقة العباس القتالية مهربين اثنين اعتقلتهم الفرقة يوم أمس في أحد مناطق قاطع المسؤولية.

وتحدثت مصادر عدة في وقت سابق من يوم الاثنين، عن سماع إطلاق نار وقيام قوة باعتقال أفراد عسكريين داخل مجمع العلقمي التابع لفرقة العباس القتالية الجناح العسكري للعتبة العباسية.

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