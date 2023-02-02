بالتنسيق مع كوردستان.. القبض على إرهابي "خطير" نفذ عشرات الاغتيالات في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بالقبض على قيادي سابق بتنظيميّ القاعدة سابقاً وداعش حالياً في محافظة السليمانية، متهم بعشرات الاغتيالات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوات الأمن في اقليم كوردستان وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الاتحادية تم القاء القبض على قيادي خطير في تنظيم القاعدة سابقا وداعش حاليا يدعى عبد الرحمن العبيدي كان متخفياً في محافظة السليمانية".

واكد المصدر ان "الارهابي نفذ العشرات من عمليات القتل أبرزها اغتيال مدير ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة جاسم على مجيد ومرافقيه عام 2006، وترأس مجموعة إرهابية منذ عام 2004"، مشيرا الى ان "العبيدي معتقل حاليا في السجن لإجراء التحقيقات اللازمة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية استخبارات وأمن محافظة السليمانية التابعة لوزارة الدفاع الاتحادية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "اعتقال 6 من المطلوبين بالتنسيق مع قوات جهاز أمن إقليم كردستان والمديرية العامة لمكافحة الإرهاب ومديرية اسايش السليمانية".

وبينت ان "اثنين من المتهمين شقيقين، وجميع المتهمين مطلوبون بموجب المادة 4 من الإرهاب، من قبل مديريات المخابرات ومكافحة الإرهاب ومحاكم تحقيق بغداد وصلاح الدين وديالى".